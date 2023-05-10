Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Россия может отправить в Грузию своих агентов, чтобы они занялись поиском и ликвидацией российских оппозиционеров.
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Власти Грузии не единодушны
Он рассказал, что это решение Путина в долгосрочной перспективе может повлечь за собой дальнейшую агрессию России по отношению к Грузии и даже аннексию. Цель России – максимально насытить агентурой Грузию, а затем провести "маленькую победоносную войну", которой Путину сейчас очень сильно не хватает.
"Грузия – уникальная страна, где президент делает проевропейские заявления и понимает, какую угрозу представляет для ее страны Россия, а с другой стороны – правительство и коалиция в парламенте, которые непублично делают вещи, способствующие России. Это касается также депортации россиян, бежавших от мобилизации, и усиления экономических отношений между странами", – заявил Рейтерович.
Россия может показать, как она "мирится" с соседями
Рейтерович добавил, что если Россия возобновляет авиасообщение с Грузией, то, очевидно, есть непубличные договоренности между странами. Самолеты российских авиакомпаний находятся в лизинге у иностранных компаний, поэтому должны быть арестованы в любой цивилизованной стране.
"Купа интересных моментов – страна может официально заявлять, что Россия оккупировала часть ее территории, а параллельно активно торговать с Россией и зарабатывать на санкциях. Надо внимательно наблюдать за изменением риторики России – это могут подавать, как пример миролюбия, мол, мы готовы мириться и нормально жить с соседями", – подчеркнул политолог.
Россия отменила визовый режим с Грузией: главное
- 10 мая Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией.
- Россия также отменила запрет российских авиакомпаний на прямые рейсы в Грузию, введенный в 2019 году.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это провокацию, недопустимой на фоне войны между Россией и Украиной.