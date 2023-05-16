Речник МЗС у коментарі 24 Каналу про відновлення авіасполучення між Грузією та Росією заявив, що рішення влади Грузії – ні що інше, як подарунок Путіну в той час, коли Росія чинить черговий геноцид.

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Як в Україні відреагували на відновлення рейсів

Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував видачу Грузією дозволів на рейси у Росію.

Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату,

– заявив він.

Андрій Єрмак, керівник ОП, написав, що історія завжди пам'ятатиме тих, хто робив вигляд, що не помічає звірств, геноциду і нацизму.

"Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний", – написав він.

Очільник Офісу Президента також зауважив, що війна в Україні, яку веде Росія, стосується кожного. Позиція Грузії щодо країни-окупанта – хибна, але історія розставить усе на свої місця.

Відновлення авіасполучення між Росією та Грузією

Володимир Путін 10 травня підписав указ, яким скасував візовий режим із Грузією. Окрім того, російський диктатор також скасував і заборону для російських авіакомпаній, введену ще 2019 року. У відповідь на цю новину президентка Грузії, Саломе Зурабішвілі, заявила, що дії Путіна – провокація, і жодне відновлення авіарейсів неможливе на тлі війни між Україною та Росією.

Втім, авіасполучення таки почали відновлювати. Першим дозвіл на польоти між країнами отримав "Азимут", а потім і авіакомпанія "Georgian Airways". Перший авіарейс між Грузією та Росією має відбутися 17 травня. Та відразу ж після цього невдоволені громадяни вийшли на протест під будівлю МЗС та під грузинський парламент.