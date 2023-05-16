Об этом 24 Каналу рассказала депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе. По ее словам, у грузинского народа проевропейская и проукраинская позиция.

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Хатия Деканоидзе отметила, что оппозиция предостерегала, что такое решение – угроза безопасности и национальным интересам Грузии. Авиакомпания "Azimuth Airlines", которая совершит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси, находится под санкциями в Украине.

Грузинские власти ведут антизападную и антиукраинскую кампанию уже открыто после 24 февраля. Первый шаг был, когда они не поддержали резолюцию относительно Украины, второй – когда приняли российский закон в первом чтении. 6 марта многие грузины вышли защищать наши интересы,

– сказала она.

Депутат грузинского парламента подчеркнула, что более 80% грузинов считают войну в Украине и своей, ведь часть Грузии временно оккупирована Россией. Сейчас в государстве продолжаются протесты против решения властей.

"Грузинский народ очень хорошо понимает, что это угроза нашей безопасности. Грузины абсолютно проевропейские и проукраинские. Это дело времени, когда грузинский народ окончательно поймет, что нужно не только переизбрать власть, а окончательно отказаться от России", – убеждена Деканоидзе.

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