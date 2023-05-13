Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил позиции двух политических сил в Грузии и планы России.

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Реакция Грузии

По словам Олега Жданова, президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на решение российского диктатора. Она апеллировала к тому, что это не соответствует нормам международного права, поскольку должно быть двустороннее соглашение. А вот некоторые министры радостно приветствовали отмену визового режима, отмечая, что российские рейсы – якобы благо для Грузии.

"Путин, по моему мнению, поступил очень хитро: Грузия попала в тот капкан, который сама себе расставила. Он поставил Грузию "на растяжку" таким однобоким решением", – сказал военный эксперт.

Олег Жданов об отмене Россией визового режима с Грузией: смотреть видео

Ответ ЕС

В ЕС же отреагировали жестко, отметил спикер. Там подчеркнули, что Грузия претендует на статус кандидата на вступление в ЕС и должна присоединиться к санкциям против России, под которыми находятся и ее авиакомпании.

Если у Грузии есть суверенность, она должна сейчас принять решение: либо идти под Россию и в ближайшем будущем влиться в союзное государство, которое восстанавливает Путин. Тогда дорога в ЕС окончательно будет закрыта. Или Грузия остается поклонницей, тогда приветствуется ее вливание в тоталитарное государство и привет СССР версия 2.0,

– подчеркнул он.

Тенденция будет ускоряться

Тенденция слияния государств и возвращение союза будет сейчас ускоряться, считает Жданов. Поскольку у Александра Лукашенко проблемы со здоровьем, а Путин будет бояться потерять Беларусь как такового союзника.

"Такая тенденция нарастает: и Беларусь, и Грузия сейчас поставлены на переход под российское политическое управление. Посмотрим, какой путь выберет Грузия. Я не думаю, что в ближайшее время Россия сможет похвастаться экономическими или научными достижениями. Там будет идти только спад", – резюмировал военный эксперт.

Отмена Россией визового режима с Грузией: что известно