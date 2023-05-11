Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что такой вопрос должны обсуждать вдвоем – Грузия и Россия. А Путин решил сам за обе стороны, что одним приказом можно решить этот вопрос.
Важно Грузия может возобновить авиасообщение с Россией: под зданием МИД вспыхнули протесты
Путин размышляет с позиции "хозяина"
Президент Грузии Соломе Зурабишвили, по мнению Жданова, немного офигела от такого поведения Путина.
В своем аккаунте в Twitter она написала, что возобновление прямого авиасообщения и отмена визовых ограничений "неприемлемо из-за политической обстановки, и для этого необходимо согласие самой Грузии",
– отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что правительство в Грузии, к сожалению, пророссийское. и важно, как он отреагирует на решение Путина.
Олег Жданов прокомментировал приказ Путина об отмене визового режима с Грузией: смотрите видео
Президент в Грузии не имеет права такой исполнительной власти в стране, как правительство. Зурабишвили может выразить свою политическую позицию – и она понятна и правильна,
– подчеркнул собеседник.
По мнению Олега Жданова, подобные решения принимаются двумя странами, ведь это двусторонние отношения между Грузией и Россией.
"Это не отношения господина и крепостного. Но Путин размышляет именно с позиции "хозяина", - уверен он.
Больше о приказе Путина об отмене визового режима с Грузией
- Соответствующий приказ российский диктатор подписал 10 мая. Помимо аннулирования визового режима, Путин разрешил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию.
- Напомним, что в 20 июня 2019 в Грузии начались протесты, которые назвали "Ночью Гаврилова". Именно из-за выступления депутата Госдумы России Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, грузинские оппозиционные силы добились, чтобы российские депутаты вылетели из Тбилиси. Из-за этих событий в Грузии начались антироссийские протесты.