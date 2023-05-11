Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що таке питання мають ухвалювати удвох – Грузія та Росія. А Путін вирішив сам за обидві сторони, що одним наказом можна розв'язати це питання.

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Путін розмірковує з позиції "хазяїна"

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, на думку Жданова, трішки офігіла від такої поведінки Путіна.

У своєму акаунті в Twitter вона написала, що відновлення прямого авіасполучення та скасування візових обмеженостей "неприйнятно через політичну обстановку, і для цього необхідно згода самої Грузії",

– зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що уряд в Грузії, на жаль, є проросійським. і важливо, як він відреагує на рішення Путіна.

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Президент в Грузії не має право такої виконавчої влади в країні, як уряд. Зурабішвілі може висловити свою політичну позицію – і вона зрозуміла та правильна,

– підкреслив співрозмовник.

На думку Олега Жданова, такі рішення ухвалюються двома країнами, адже це двосторонні відносини між Грузією та Росією.

"Це не відносини пана та кріпака. Але Путін розмірковує саме з позиції "хазяїна", – впевнений він.

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