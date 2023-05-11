Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що таке питання мають ухвалювати удвох – Грузія та Росія. А Путін вирішив сам за обидві сторони, що одним наказом можна розв'язати це питання.
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Путін розмірковує з позиції "хазяїна"
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, на думку Жданова, трішки офігіла від такої поведінки Путіна.
У своєму акаунті в Twitter вона написала, що відновлення прямого авіасполучення та скасування візових обмеженостей "неприйнятно через політичну обстановку, і для цього необхідно згода самої Грузії",
– зазначив він.
Військовий експерт наголосив, що уряд в Грузії, на жаль, є проросійським. і важливо, як він відреагує на рішення Путіна.
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Президент в Грузії не має право такої виконавчої влади в країні, як уряд. Зурабішвілі може висловити свою політичну позицію – і вона зрозуміла та правильна,
– підкреслив співрозмовник.
На думку Олега Жданова, такі рішення ухвалюються двома країнами, адже це двосторонні відносини між Грузією та Росією.
"Це не відносини пана та кріпака. Але Путін розмірковує саме з позиції "хазяїна", – впевнений він.
Більше про наказ Путіна про скасування візового режиму з Грузією
- Відповідний наказ російський диктатор підписав 10 травня. Окрім анулювання візового режиму, Путін дозволив російським авіакомпаніям здійснювати польоти до Грузії.
- Нагадаємо, що у 20 червня 2019 року в Грузії розпочалися протести, які назвали "Ніччю Гаврилова". Саме через виступ депутата Держдуми Росії Сєргєя Гаврилова на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, грузинські опозиційні сили домоглися, щоб російські депутати вилетіли з Тбілісі. Через ці події в Грузії розпочалися антиросійські протести.