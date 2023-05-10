Авіасполучення між країнами припинилося ще з 2019 року з ініціативи Москви. Кремль вирішив піти на такий крок після протестів та заворушень, які викликала поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова.

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У Грузії спалахнув протест через відновлення авіасполучення з Росією

Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі розповіла, що поки що дозвіл на прямі авіарейси з Росії до Грузії не видали, адже немає відповідних запитів ні від держави, ні від авіакомпаній.

У разі подання заявки всі компанії та борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії, так само як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Еміратах,

– зазначила посадовиця.

За її словами, пріоритетом для влади є турбота про населення. Мовляв, такий крок допоможе громадянам Грузії, які мешкають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною". Проте не всім грузинам сподобалася така перспектива – під будівлею МЗС спалахнув протест.

Дивіться відео акції проти відновлення авіасполучення з Росією

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Путін скасував візовий режим для Грузії

Кремлівський диктатор Владімір Путін 10 травня підписав указ про скасування візового режиму з Грузією. Фото документа поширили російські ЗМІ. Також з сайту міністерства закордонних справ країни-агресорки зникла рекомендація для росіян утримуватися від поїздок до Грузії.

Окрім скасування віз, російським авіакомпаніям знову дозволили курсувати до Грузії – заборона існувала з 2019 року, після протестів, відомих як "Ніч Гаврилова". Вони розпочалися 20 червня 2019 року після виступу на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії Сергія Гаврилова.

Опозиція змусила законотворців країни-окупантки покинути Тбілісі. Після цього Грузією прокотилася хвиля антиросійських мітингів.