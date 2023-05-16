Про це 24 Каналу розповіла депутатка грузинського парламенту Хатія Деканоїдзе. За її словами, грузинський народ має проєвропейську та проукраїнську позицію.

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Антиукраїнська кампанія влади Грузії

Хатія Деканоїдзе зазначила, що опозиція застерігала, що таке рішення – загроза для безпеки та національних інтересів Грузії. Авіакомпанія "Azimuth Airlines", яка здійснить перший прямий рейс з Москви у Тбілісі, перебуває під санкціями в Україні.

Грузинська влада веде антизахідну та антиукраїнську кампанію вже відкрито після 24 лютого. Перший крок був, коли вони не підтримали резолюцію за Україну, другий – коли прийняли російський закон у першому читанні. 6 березня багато грузинів вийшли захищати наші інтереси,

– сказала вона.

Депутатка грузинського парламенту підкреслила, що понад 80% грузинів вважають війну в Україні і своєю, адже частина Грузії тимчасово окупована Росією. Зараз у державі тривають протести проти рішення влади.

"Грузинський народ дуже добре розуміє, що це загроза для нашої безпеки. Грузини абсолютно проєвропейські та проукраїнські. Це справа часу, коли грузинський народ остаточно зрозуміє, що потрібно не тільки переобрати владу, а остаточно відмовитись від Росії", – переконана Деканоїдзе.

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Відновлення рейсів між Росією та Грузією