Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии, информирует 24 Канал. Отметим, что на днях Путин подписал приказ об отмене визового режима с Грузией, а уже 17 мая состоялся первый рейс между Россией и Грузией.

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Грузия разрешила рейсы российской авиакомпании

Как стало известно, компания Red Wings с июня будет совершать рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Полеты запланированы три раза в неделю.

Red Wings еще не попала под санкции Запада. В Украине эта компания в "черном списке" с 2021 года. Известно, что самолеты Red Wings частично находятся под заочным арестом из-за рейсов в оккупированный Крым.

Что этому предшествовало