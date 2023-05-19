Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии, информирует 24 Канал. Отметим, что на днях Путин подписал приказ об отмене визового режима с Грузией, а уже 17 мая состоялся первый рейс между Россией и Грузией.
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Грузия разрешила рейсы российской авиакомпании
Как стало известно, компания Red Wings с июня будет совершать рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Полеты запланированы три раза в неделю.
Red Wings еще не попала под санкции Запада. В Украине эта компания в "черном списке" с 2021 года. Известно, что самолеты Red Wings частично находятся под заочным арестом из-за рейсов в оккупированный Крым.
Что этому предшествовало
- Российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима с Грузией, а уже 17 мая состоится первый рейс между Россией и Грузией.
- Российский авиаперевозчик "Azimuth Airlines" сможет осуществлять прямые перелеты из Москвы в Тбилиси, потому что получил на это соответствующее разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.
- Позже в Грузии под зданием МИД вспыхнули протесты. Они повторились и 15 мая после новости о возобновлении перелетов между Грузией и Россией.
- В МИД Украины заявили, что возобновление рейсов с Россией в то время, когда та ведет наибольшую войну в Европе и совершает геноцид – не что иное, как подарок Путину.
- Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател считает, что возобновление авиасообщения между странами вызывает беспокойство. В то время, когда все западное общество дистанцировалось от России, не время усиливать сотрудничество с оккупантами.
- К слову, премьер-министр Грузии заявил, что страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако авиасообщение со страной-оккупантом Грузия все-таки восстанавливает, чтобы не провоцировать Россию.
- В столице Грузии 19 мая люди вышли на митинг против рейсов из России. Они отправились в международный аэропорт в Тбилиси, куда должен прибыть самолет из Москвы.