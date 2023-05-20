Грузинский оппозиционный канал написал о выезде с ссылкой на собственные источники. Вывезли их из Грузии в ночь на 20 мая в сопровождении спецслужб.
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Что известно о выезде родственников Лаврова из Грузии
Службы государственной безопасности и МВД Грузии спланировали спецоперацию по выводу подсанкционных лиц, и в полночь (против 20 мая – 24 Канал) Екатерина Лаврова с мужем покинула пределы Грузии,
– заявило издание.
По их данным, дочь Лаврова вместе с мужем находятся в Саудовской Аравии.
Однако в отеле Kvareli Lake Resort все еще находятся невеста брата Александра Винокурова (зятя Лаврова) и другие гости.
Именно возле этой гостиницы люди вышли на протест. Там собрались грузинские активисты и оппозиционные политики. Они выступили с лозунгом: "россиянам в Грузии нет места". Активисты потребовали, чтобы россияне покинули территорию Kvareli Lake Resort.
Однако грузинские правоохранители задерживали протестующих. Предварительно писали, что полиция задержала 16 человек.
Что известно о визите дочери и зятя Лаврова в Грузию
- Грузинское оппозиционное СМИ написало, что находящиеся под санкциями дочь и зять Лаврова прибыли в Грузию на свадьбу.
- Грандиозно жениться на Кахетии – историческом крае на востоке Грузии – решил брат зятя Лаврова. СМИ писали, что пара расписалась в Тбилиси, а в отеле Kvareli Lake Resort запланировали празднование.
- СМИ писали, что гостиница была закрыта за два дня до прибытия гостей. Чтобы проверить, действительно ли дочь Лаврова в отеле, журналист позвонил по телефону туда и представился курьером, который должен доставить ей цветы. В Kvareli Lake Resort заверили, что можно передавать букет. Хотя опровергли, что там живет кто-то с фамилией "Лавров".
- Впоследствии президент Грузии заявила, что свадьбу отменили, а люди, которые собирались гулять, уехали. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.