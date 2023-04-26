Более того, Липовский напомнил, что Россия продолжает совершать военные преступления. За такие действия, по мнению чешского политика, власти страны-агрессорки должны предстать перед судом в Гааге.

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Глава чешского МИД раскритиковал Сергея Лаврова

Министр иностранных дел Чехии 26 апреля изложил в своем аккаунте в твиттере пост, в котором высказался по поводу заявлений главы российского МИД. Липовский подчеркнул, что "высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павеле просто смешны".

Кроме того, чешский министр раскритиковал Россию за войну против Украины, назвав ее "террористическим государством". Он также выразил надежду, что "руководство России обязательно предстанет перед военным трибуналом".

Почему Липовский отрицательно высказался против Лаврова

Сам министр не уточнял на какое именно заявление главы российского МИД он давал ответ. Однако в сети предположили, что это была критика на недавние высказывания Лаврова по поводу президента Чехии Петра Павела.

Раньше чешский президент раскритиковал позицию Китая относительно войны против Украины, подчеркнув, что "китайские власти не хотят быть посредником, потому что пытаются затянуть войну на как можно более длительный срок". На это приспешник Путина заявил, что реакция Павела "не имеет ничего общего с работой нормального политического деятеля".

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