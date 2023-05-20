Грузинський опозиційний канал написав про виїзд з посиланням на власні джерела. Вивезли їх з Грузії вночі проти 20 травня у супроводі спецслужб.

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Що відомо про виїзд родичів Лаврова з Грузії

Служби державної безпеки та МВС Грузії спланували спецоперацію з виведення підсанкційних осіб, і опівночі (проти 20 травня – 24 Канал) Катерина Лаврова з чоловіком залишила межі Грузії,

– заявило видання.

За їхніми даними, донька Лаврова разом з чоловіком перебувають в Саудівській Аравії.

Однак у готелі Kvareli Lake Resort досі перебувають наречена брата Олександра Винокурова (зятя Лаврова) та інші гості.

Саме біля цього готелю люди вийшли на протест. Там зібрались грузинські активісти та опозиційні політики. Вони виступили з гаслом: "росіянам у Грузії немає місця". Активісти вимагали, щоб росіяни покинули територію Kvareli Lake Resort.

Проте грузинські правоохоронці затримували протестувальників. Попередньо писали, що поліція затримала 16 людей.

Що відомо про візит доньки та зятя Лаврова в Грузію