Грузинські ЗМІ заявили, що донька Лаврова, яка перебуває під санкціями, прибула до Грузії на весілля до брата свого чоловіка. Той запланував грандіозне святкування у Кахетії.

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Брат Винокурова (чоловіка Катерини) вирішив відгуляти своє весілля в Кахетії – історичному краї на сході Грузії. Розписка відбувалася у Тбілісі, а згодом гості зберуться на розкішне святкування у п'ятизірковий готель Kvareli Lake Resort. За даними ЗМІ, його закрили ще за два дні до прийому постояльців.

Щоб з'ясувати, чи Катерина вже прибула до готелю, туди під виглядом кур'єра зателефонував журналіст. Чоловік заявив, що на ім'я доньки Лаврова замовили букет квітів, й попросив уточнити, чи гостя вже прибула. На це у готелі відповіли, що букет можна доставляти.

Тим часом у готелі спростували, що там живе хтось з прізвищем "Лавров".

У Грузії спалахнули протести

Грузини не в захваті від такого візиту. Біля Kvareli Lake Resort люди зібралися на протест. Вони не хочуть бачити підсанкційну доньку Лаврова у Грузії.

Участь у протесті взяли грузинські активісти та опозиційні політики. Їхнім гаслом стало "росіянам у Грузії немає місця". Протестувальники вимагають, щоб російські громадяни негайно покинули територію Kvareli Lake Resort.

Правоохоронці почали затримувати протестувальників. Наразі повідомляють про 16 затриманих.

Протести у Грузії: дивіться відео з мережі

Поліція почала затримувати протестувальників: дивіться відео

Що ж, цивілізований світ все більше очищується від росіян. Скоро донька Лаврова зможе відвідати хіба Тулу або Ростов.