Так, Росія вже окупувала Абхазію та Південну Осетію, а зараз вона здійснює гібридну окупацію всієї Грузії. Про це 24 Каналу сказав журналіст телеканалу "Формула" (Грузія) Іраклі Табліашвілі.

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Грузинський уряд підігрує Путіну

З 2012 року правляча партія "Грузинська мрія" на чолі з російським олігархом Бідзіною Іванішвілі поступово змінювала курс зовнішньої політики Грузії та після 24 лютого абсолютно люструвала себе. Важливо розуміти, що йдеться про курс грузинського уряду, а не грузинського народу.

Грузинський уряд вже не приховує, що грає під дудку Росії, Москви та Владіміра Путіна,

– наголосив журналіст.

Диктатор 10 травня видав указ про відновлення повітряного сполучення між Москвою й Тбілісі. Наступними днями грузинський уряд замість того, щоб блокувати це рішення, із захватом зустрів новину про відновлення авіаційного сполучення та безвізового режиму.

Вчора, 20 травня, в аеропорту міста Тбілісі приземлився перший борт, причому небезпечний. Літають суперджети, які мають технічні несправності – в них немає запчастин, не здійснюється моніторинг, ремонт тощо.

"Приблизно 74 людини було на борту. Як обіцяли, грузинів не було. Здебільшого там були громадяни Росії й колаборанти – грузини, які з Москви прилетіли та заявили, що нарешті починається відновлення російсько-грузинських відносин", – зауважив Табліашвілі.

Мовляв, Росія невдовзі поверне Абхазію та Південну Осетію. Звісно, це нісенітниця, в яку ніхто не вірить.

"Ці колаборанти й люди, які були ініціаторами налагодження відносин між Росією та Грузією – дрібні пішаки. Насправді за спинами цих людей стоїть проросійська "Грузинська мрія" – правляча партія, а за її спиною – російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, людина, яка править Грузією з куліс", – констатував грузинський журналіст.

За його словами, близько 1000 людей зустріли літак із Росії протестами. Пізніше на проспекті Руставелі зібралося 5 – 6 тисяч людей.

Було нелюдно, але ми сподіваємося, що наступними днями багато протестантів вийде на вулиці та виступатиме проти цієї гібридної окупації Грузії з боку Росії,

– запевнив Табліашвілі.

Як підкреслює журналіст, на відміну від України, Росія входить в Грузію гібридно. Агресор змушує уряд відмовитися від Північноатлантичного альянсу, інтеграції у Євросоюз та західного курсу країни. Психологічний тиск та економічний фактор дуже серйозні.

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