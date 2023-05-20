Так, Россия уже оккупировала Абхазию и Южную Осетию, а сейчас она осуществляет гибридную оккупацию всей Грузии. Об этом 24 Каналу сказал журналист телеканала "Формула" (Грузия) Иракли Таблиашвили.

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Грузинское правительство подыгрывает Путину

С 2012 года правящая партия "Грузинская мечта" во главе с российским олигархом Бидзиной Иванишвили постепенно меняла курс внешней политики Грузии и после 24 февраля совершенно люстрировала себя. Важно понимать, что речь идет о курсе грузинского правительства, а не грузинского народа.

Грузинское правительство уже не скрывает, что пляшет под дудку России, Москвы и Владимира Путина,

– подчеркнул журналист.

Диктатор 10 мая издал указ о восстановлении воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси. В последующие дни грузинское правительство вместо того, чтобы блокировать это решение, с восторгом встретило новость о возобновлении авиационного сообщения и безвизового режима.

Вчера, 20 мая, в аэропорту города Тбилиси приземлился первый борт, причем небезопасный. Летают суперджеты, имеющие технические неисправности – у них нет запчастей, не производится мониторинг, ремонт и так далее.

"Примерно 74 человека было на борту. Как обещали, грузин не было. В основном там были граждане России и коллаборанты – грузины, которые из Москвы прилетели и заявили, что наконец-то начинается восстановление российско-грузинских отношений", – отметил Таблиашвили.

Мол, Россия вскоре вернет Абхазию и Южную Осетию. Конечно, это чушь, в которую никто не верит.

"Эти коллаборанты и люди, которые были инициаторами налаживания отношений между Россией и Грузией – мелкие пешки. На самом деле за спинами этих людей стоит пророссийская "Грузинская мечта" – правящая партия, а за ее спиной – российский олигарх Бидзина Иванишвили, человек, правящий Грузией из-за кулис", – констатировал грузинский журналист.

По его словам, около 1000 человек встретили самолет из России протестами. Позже на проспекте Руставели собралось 5 – 6 тысяч человек.

Было немноголюдно, но мы надеемся, что в следующие дни многие протестанты выйдут на улицы и будут выступать против этой гибридной оккупации Грузии со стороны России,

– заверил Таблиашвили.

Как подчеркивает журналист, в отличие от Украины, Россия входит в Грузию гибридно. Агрессор заставляет правительство отказаться от Североатлантического альянса, интеграции в Евросоюз и западного курса страны. Психологическое давление и экономический фактор очень серьезные.

Реакция Украины