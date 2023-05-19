Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що Грузія фактично втратила шанс швидкого вступу у Європейський Союз.

Дивіться також "Знаєте, що Росія – окупант": як в Грузії зустрічали перший за 4 роки рейс із Москви

Уряд Грузії принижує себе

Подоляк розповів, що уряд Грузії грубо порушує європейські санкції проти авіаційної галузі Росії. Своїм рішенням керівництво країни демонстративно принижує себе, свідомо обираючи сторону аутсайдера, тобто Росії.

"Я завжди шукаю логіку в діях. Якщо ти не приймаєш проукраїнську позицію, то, принаймні, можна зайняти нейтральну. Але, щоб так демонстративно тебе принижували, а ти "плескав у долоні", як це робить грузинський уряд, то це потребує іншої, медичної оцінки, але точно не політичної", – зазначив радник глави ОПУ.

Михайло Подоляк прокоментував відновлення авіасполучення між Росією та Грузією: дивитись відео

Грузія втрачає суверенітет

Путін демонстративно перекреслює суверенітет Грузії. Рішення в країні приймає не місцевий уряд, а російський президент.

"Мені видається, що грузини мають оцінити – навіщо грузинський уряд це робить. Навіщо уряд так поспіхом йде на зустріч Росії, під час війни, яку Росія програє? Ще й добровільно зануляють свій суверенітет. Той суверенітет, за який Україна зараз платить величезну ціну", – додав Подоляк.

Що відомо про відновлення авіасполучення між країнами