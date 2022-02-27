Небо для Росії закрили 18 держав. Невдовзі росіянам просто не залишиться куди літати.

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Щодня до цього списку приєднуються нові країни. Ще кілька днів війни – і росіяни зможуть літати лише до Білорусі,

– наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.

Які країни закрили небо для Росії

Литва,

Німеччина,

Ірландія,

Словенія,

Фінляндія,

Велика Британія,

Польща,

Болгарія,

Чехія,

Естонія,

Румунія,

Ісландія,

Бельгія,

Нідерланди,

Італія,

Північна Македонія,

Молдова,

Латвія.

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