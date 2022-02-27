Стало відомо, що Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель скликає позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Контекст Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Міністри обговорять пропозицію використовувати Європейський фонд миру для фінансування постачання летальних матеріалів українській армії та як сприяти координації держав-членів ЄС.

Жозеп Боррель підтвердив наміри відключити Росію від SWIFT

Ми також запровадимо подальші жорсткі економічні санкції, включаючи виключення російських банків із SWIFT,

– йдеться у повідомленні Жозепа Борреля.

ЄС та США вирішили відключити деякі російські банки від SWIFT. Відповідну заяву підтримали лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США. Наголосили, що відключення цих банків від системи зашкодить їхній роботі в глобальному масштабі.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.