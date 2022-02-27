Стало известно, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС.

Контекст Что такое SWIFT для России: последствия отключения

Министры обсудят предложение использовать Европейский фонд мира для финансирования поставки летальных материалов украинской армии и способствовать координации государств-членов ЕС.

Жозеп Боррель подтвердил намерения отключить Россию от SWIFT

Мы также введем дальнейшие жесткие экономические санкции, включая исключение российских банков из SWIFT,

– говорится в сообщении Жозепа Борреля.

ЕС и США решили отключить некоторые российские банки от SWIFT. Соответствующее заявление поддержали лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США. Подчеркнули, что отключение этих банков от системы вредит их работе в глобальном масштабе.