Сейчас собирают детали о банках, подпадающих под новые санкции.

К теме ЕС и США собираются отключить российские банки от SWIFT

Готовимся выполнять юридические инструкции,

– подчеркнули в SWIFT.

Российские банки отключат от SWIFT

ЕС и США решили исключить некоторые российские банки от SWIFT. Соответствующее заявление поддержали лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

Подчеркнули, что отключение этих банков от системы нанесет ущерб их работе в глобальном масштабе.

Кроме того, ЕС заморозит активы Центробанка, то есть он больше не сможет использовать свои международные резервы.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от SWIFT. Дипломат подчеркнул, что эту победу "мы грызли-грызли и выгрызли".