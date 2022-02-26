Глава МИД Украины Кулеба заявил, что для этого решения работала вся вертикаль украинской дипломатии. От президента Владимира Зеленского до атташе в украинском посольстве.
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SWIFT! Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции,
– заявил Кулеба.
Глава МИД Украины заявил, что благодарит также тысячи человек. В частности, украинскую диаспору. Кулеба заметил, что "мы грызли-грызли и выгрызли".
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