Глава МЗС України Кулеба заявив, що заради цього рішення працювала вся вертикаль української дипломатії. Від президента Володимира Зеленського до аташе в українському посольстві.

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SWIFT! Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України заявив, що дякує також тисячам людей. Зокрема, українській діаспорі. Кулеба зауважив, що "ми гризли-гризли і вигризли".

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