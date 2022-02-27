Наразі збирають деталі про банки, які підпадають під нові санкції.

До теми ЄС та США збираються відключити російські банки від SWIFT

Готуємося виконувати юридичні інструкції,

– наголосили у SWIFT.

Російські банки відключать від SWIFT

ЄС та США вирішили відключити деякі російські банки від SWIFT. Відповідну заяву підтримали лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США.

Наголосили, що відключення цих банків від системи зашкодить їхній роботі в глобальному масштабі.

Крім того, ЄС заморозить активи Центробанку, тобто він більше не зможе використовувати свої міжнародні резерви.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT. Дипломат наголосив, що цю перемогу "ми гризли-гризли і вигризли"