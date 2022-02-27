Небо для России закрыли 18 государств. Вскоре россиянам просто не останется куда летать.

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Ежедневно к этому списку присоединяются новые страны. Еще несколько дней войны – и россияне смогут летать только в Беларусь,
подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации.

Какие страны закрыли небо для России

  • Литва,
  • Германия,
  • Ирландия,
  • Словения,
  • Финляндия,
  • Великобритания,
  • Польша,
  • Болгария,
  • Чехия,
  • Эстония,
  • Румыния,
  • Исландия,
  • Бельгия,
  • Нидерланды,
  • Италия,
  • Северная Македония,
  • Молдова,
  • Латвия.

ВСУ

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