Грузинские СМИ заявили, что находящаяся под санкциями дочь Лаврова прибыла в Грузию на свадьбу к брату своего мужа. Он запланировал грандиозное празднование в Кахетии.

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Винокурова решил сыграть свою свадьбу в Кахетии – историческом крае на востоке Грузии. Расписка проходила в Тбилиси, а затем гости соберутся на роскошное празднование в пятизвездочный отель Kvareli Lake Resort. По данным СМИ, его закрыли еще за два дня до приема постояльцев.

Чтобы выяснить, прибыла ли Екатерина в гостиницу, туда под видом курьера позвонил журналист. Мужчина заявил, что на имя дочери Лаврова заказали букет цветов, и попросил уточнить, прибыла ли уже гостя. На это отели ответили, что букет можно доставлять.

Тем временем в отеле опровергли, что там живет кто-нибудь с фамилией "Лавров".

В Грузии начались протесты

Грузины не в восторге от такого визита. У Kvareli Lake Resort люди собрались на протест. Они не хотят видеть подсанкционную дочь Лаврова в Грузии.

Участие в протесте приняли грузинские активисты и оппозиционные политики. Их лозунгом стало "россиянам в Грузии нет места". Протестующие требуют, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию Kvareli Lake Resort.

Правоохранители начали задерживать протестующих. Сообщается о 16 задержанных.

Протесты в Грузии: смотрите видео из сети

Полиция начала задерживать протестующих: смотрите видео

Что ж, цивилизованный мир все больше очищается от россиян. Скоро дочь Лаврова сможет посетить разве что Тулу или Ростов.