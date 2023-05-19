Учасники мітингу виступають проти цього та вимагають негайної заборони прямих авіарейсів із Росії.

Дивіться також "Знаєте, що Росія – окупант": як в Грузії зустрічали перший за 4 роки рейс із Москви

На мітингу зібралися не лише громадські активісти та пересічні громадяни, але й політики. Всі вони скандували "Ні російським польотам".

До протестувальників долучився і кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він заявив, що відновлення авіасполучення з Росією є "поганою новиною для Грузії".

Це досить погана новина для Грузії. Я говорю від імені людини, яка активно стежить за питаннями Євросоюзу. Усім відомо, що польоти з Росією – це загроза санкцій ЄС. Грузія хоче бути країною-кандидатом на членство в ЄС, тепер ви можете здогадатися, що буде,

– сказав він.

Протести у Грузії 18 травня – яка ситуація у Тбілісі: дивіться відео

Грузія відновила польоти з Росією