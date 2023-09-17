Виталий Денисов является главой кремлевского медиа "Sputnik Молдова". Как выяснили журналисты, этот российский пропагандист создает дезинформацию и фейки для зарубежной аудитории в пользу ГРУ.

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Жизнь Денисова в Украине.

Как пишет издание, Денисов может являться кадровым офицером 72-го центра специальной службы (военная часть 54777). Он родился в 1967 году в Закарпатской области. Денисов учился во Львовском высшем военно-политическом училище, где готовили военных журналистов и политруков.

К слову, ЛВВПУ затем переименовали в Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Россия ударила по ней ракетами в ночь на 6 июля 2023 года.

В 1992 году Денисов отказался приносить присягу Украине. Вместе с другими курсантами-отказниками он переехал из Львова в Москву. Там любитель "русского мира" первое время жил в офицерском общежитии, расположенном неподалеку от штаб-квартиры ГРУ.

Что Денисов делал в России

Сначала Денисов работал в газете "Красная звезда" – главном издании минобороны страны-агрессора. Также он публиковался в "Парламентской газете", газете спецподразделения ВДВ "Витязь-Братишка", "Агентстве военных новостей" ("Интерфакс"), "Военно-промышленном курьере". Кроме этого, его материалы публиковало издание "Трибуна за границей", которое, по данным расследователей, помогало многим сотрудникам ГРУ шпионить за границей и выдавало им журналистские удостоверения.

В 2005 году минобороны государства-террориста выдало ему квартиру на улице Адмирала Лазарева в Москве и очередное офицерское удостоверение АА 0014839. В 2013 году Денисов оказался в Главном следственном управлении Московской области, несмотря на отсутствие юридического образования. Оттуда, как пишут расследователи со ссылкой на анонимные источники, этот мужчина и перешел в 72-й центр специальной службы.

Денисов в 2016 году получил звание полковника ВДВ. В 2019 году он стал главным редактором Sputnik в непризнанной Южной Осетии. Затем Денисов переехал в Баку, где стал руководителем "Sputnik Грузия". А в 2022 году он приехал в Кишинев. Денисову там поручили собирать информацию о Молдове и продвигать прокремлевскую повестку. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове заблокировали сайты и вещание местного филиала Sputnik.

Что известно о 72-м центре специальной службы

Этот центр собирает и анализирует информацию из зарубежных резидентур ГРУ и создает информационные вбросы. К примеру, его офицеры делали фейки о коронавирусе.

Кроме этого центр управляет такими организациями-ширмами, как InfoRos, "Русь единая", "Институт российского зарубежья", "Русский век". Они за государственные гранты создают пропагандистский контент для русскоязычной аудитории.

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