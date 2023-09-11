ДТП роизошла днем 11 сентября. Мемуарист Моторолы оказался под колесами авто, которым управляли нетрезвые российские военные. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на собственные источники.

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Кем был Дубовой

Покойник до оккупации 2014 был обычным донецким журналистом. После того, как город попал под контроль пророссийских боевиков, мужчина примкнул к ним. В новой роли так называемого военкора одного из известных вояк псевдореспублики Моторолы, он прославлял этого и других военных преступников, призывал к войне и убийствам украинцев.

Кроме того, собратья, оплакивая его, вспоминают, что Дубовой воевал в Северодонецке и Мариуполе. За плечами у мерзавца еще и война в Абхазии.

Размазали по асфальту

Но не суждено было "военкору" получить билет в ад из рук украинских военных. Его убили те, кого он героизировал и преподносил. На большой скорости его сбило авто, в котором были российские военные, очевидно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях к сообщениям о гибели Дубового не удивляются такой его смерти. Вероятно, приспешник Мотороли – не первая жертва пьяных представителей российской армии. Пользователи соцсетей отмечают, что те любят скорую езду по центру города: "мчатся, как ненормальные".