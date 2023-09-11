ДТП сталася вдень 11 вересня. Мемуарист Мотороли опинився під колесами авто, яким керували нетверезі російські військові. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на власні джерела.

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Ким був Дубовой

Покійник до окупації 2014 року був собі звичайним донецьким журналістом. Опісля того, як місто потрапило під контроль проросійських бойовиків, чоловік примкнув до них. У новій ролі так званого воєнкора одного з відомих вояк псевдореспубліки Мотороли, він прославляв цього та інших військових злочинців, закликав до війни та вбивств українців.



Крім того, побратими, оплакуючи його, згадують, що Дубовой воював у Сіверодонецьку та Маріуполі. За плечима у мерзотника – війна в Абхазії.

Розчавили по асфальту

Та не судилося "воєнкору" отримати білет до пекла з рук українських військових. Його вбили ті, кого він героїзував і підносив. На великій швидкості його збило авто, в якому перебували російські військові, які, вочевидь, були у стані алкогольного сп'яніння.

У коментарях до дописів про загибель Дубового не дивуються його такій смерті. Ймовірно, посіпака Мотороли – не перша жертва п'яних представників російської армії. Користувачі соцмереж зауважують, що ті полюбляють швидку їзду центром міста: "несуться, мов навіжені".