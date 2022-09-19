У Покровську на Донеччині затримали двох донецьких бойовиків. Чоловіки займалися розвідкою та підривною діяльністю проти Сил оборони України. Про це заявили в СБУ.

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Що відомо про затриманих

Двоє місцевих жителів ще у 2014 році вступили до терористичних угруповань "Восток" і "Словянская брігада". Доказ цьому – відповідні посвідчення, які знайшли у затриманих.

Посвідчення донецького бойовика / СБУ

Під керівництвом мотороли бойовики воювали проти українських військ поблизу Краматорська. А ще з мінометів прикривали відступ зі Слов'янська підрозділів терориста стрєлкова.

Участь у повномасштабній війні росії проти України

За даними слідства, ще до 24 лютого бойовиків "перекинули" на підконтрольну Україні територію Донеччини. Чоловіки переховувалися від місцевих та чекали на подальші завдання ворога.

У затриманих виявили арсенал автоматичної зброї та боєприпасів, а ще засоби для зв'язку з окупантами.

Зверніть увагу! За участь у терористичній організації чоловікам загрожує до п'ятнадцяти років в'язниці з можливою конфіскацією майна.

Знешкодження колаборантів в Україні: що відомо

Так званого "начальника гбр народної міліції" у Мелітополі підірвало ФСБ. Про це 18 вересня повідомив міський голова Іван Федоров. Цікаво, що знищувати уже не потрібних зрадників для росіян звичне явище.

З колаборантами майстерно боряться і партизани. 8 вересня підірвали будинок зрадника онищука. Він активно допомагав окупантам в організації псевдореферендуму.

16 вересня внаслідок вибухів у Луганську загинув "генпрокурор". горієнко імовірно був агентом спецслужб росії ще до 2014 року.

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