Про це повідомила речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал. За її словами, просування наших військ дуже добре видно на карті і вони є досить переконливими.

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Вони намагаються облаштувати черговий ешелон оборони. черговий рубіж. Оскільки ці, які вони використовували і готували попередньо – зруйновані. ЗСУ просуваються. Ви бачите за мапою, просування військ є, і наше заглиблення переконливе. І це означає, що рубежі оборони впадуть і їм потрібні будуть нові,

– зазначала Наталія Гуменюк.

Коротко про ситуацію на Півдні

Наразі наступ ЗСУ триває відразу на кількох напрямках. На Херсонщині ЗСУ деокупували 4 населених пункти.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області.

Однак прорив на Херсонщині є не таким потужним, як на Харківщині. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що деморалізовані підрозділи відступили або здались у полон. Попри це, є й сили, які укріпились, стали в ешелоновану оборону й продовжують чинити опір.

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