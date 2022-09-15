Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розповів, що обстрілами Кривого Рогу путін намагався завдати психологічний удар Зеленському.

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Росіяни тікатимуть з Херсона

Подоляк зазначив, що росіяни тікатимуть з Херсона, як і з інших окупованих територій в Україні. Вони не будуть нічого обороняти, бо вони не вміють захищатись.

Вони вміють сидіти, поки в них ще є певна кількість артилерії, і вони можуть на певній відстані тримати наших хлопців,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що звертати увагу на якісь їхні захисні споруди не треба. На це звертає увагу Генштаб і Штаб планування на Півдні.

На Півдні триває спецоперація зі звільнення Херсонщини

Радник голови Офісу Президента України продовжив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області. Нею опікується Ковальчук, Генштаб і Президент України.

"Херсон буде звільнено. Так само буде звільнена й Арабатська стрілка, й ми зайдемо в Крим. Як казав лукашенко, покажемо 4 напрямки звільнення Криму", – наголосив він.

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