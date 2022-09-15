Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал, что обстрелами Кривого Рога путин пытался нанести психологический удар Зеленскому.

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Россияне будут убегать из Херсона

Подоляк отметил, что россияне будут убегать из Херсона, как и с других оккупированных территорий в Украине. Они не будут ничего защищать, потому что не умеют защищаться.

Они умеют сидеть, пока у них еще есть определенное количество артиллерии, и они могут на определенном расстоянии держать наших ребят.

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что обращать внимание на какие-либо их защитные сооружения не нужно. Об этом обращает внимание Генштаб и Штаб планирования на Юге.

На Юге продолжается спецоперация по освобождению Херсонской области

Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что на Юге идет абсолютно прогнозируемая спецоперация по освобождению территории Херсонской области. За ней следят Ковальчук, Генштаб и Президент Украины.

"Херсон будет освобожден. Так же будет освобождена и Арабатская стрелка, и мы зайдем в Крым. Как говорил лукашенко, покажем 4 направления освобождения Крыма", – подчеркнул он.

Подоляк прокомментировал процесс освобождения Херсона: смотрите видео

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