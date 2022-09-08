Новину повідомив Іван Федоров – мер Мелітополя. До окупантів у місті все частіше навідується "бавовна".

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Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 06:00 було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" юрія онищука,

– заявив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що зрадник онищук "запам'ятався" жителям міста низкою махінацій.

Зокрема, саме він:

розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів. Це відбулося у 2016 році, коли майно передавали до КП "Житломасив";

заборгував понад 2 мільйони гривень зарплати своїм співробітникам;

брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта балицького.

регулярно зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради;

активно допомагав окупантам в організації псевдореферендуму.

Водночас Федоров додав, що доречніше використати слово "допомагав". Вибух неабияк налякав зрадника. Мер Мелітополя додав, що така ж доля чекає кожного любителя фейкових референдумів та "руского міра".

Вибух також пролунав у будинку місцевої зрадниці

Також місцеві телеграм-канали повідомили, що вибух пролунав у будинку, де мешкає ще одна місцева колаборантка. Мовиться про евільру чернишову (кадирову). Разом з сином вона активно допомагає загарбникам готувати так званий "референдум".

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