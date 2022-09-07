Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 22 годині 7 вересня. За даними Івана Федорова, – в південно-східних районах міста.

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В окупантів в Мелітополі чергова "бавовна"

Іван Федоров орієнтовно о 23 годині уточнив інформацію та написав, що місто ще на один крок далі від псевдореферендуму.

Сьогоднішні (мовиться про 7 вересня – 24 канал) вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб "єдіной расії" у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти,

– розповів мер.

Місцеві ЗМІ повідомили, що орієнтовно о 22:15 у місті пролунав другий вибух, проте його деталі невідомі.

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Місцевий телеграм-канал "Ріа Мелітополь" написав, що після першого вибуху до "єдінай расії" прибігло багато окупантів. Після цього там була ще одна "бавовна".



У Мелітополі знову "бавовна" у ворогів / Фото Андрія Цаплієнка

"Другий вибух був там же у штабі "єдінай расії". Комендатурі приготуватися", – написали місцеві.

Російські пропагандисти підтвердили, що у штабі "єдінай расії" були вибухи. Проте у дусі російської пропаганди окупанти написали, що нібито це трапилось після того, як там люди підтримали псевдореферендум.

Варто пригадати, що у Мелітополі багато людей не підтримують окупацію та російських окупантів й "бавовна" у ворогів регулярна. Наприклад, 3 вересня в місті пролунало 5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя.

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