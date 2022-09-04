Ситуація погіршується з кожним днем. Про це 24 каналу сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
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За будь-що українське – на допит
"Це вже стандартна практика для Мелітополя, коли вони (окупанти – 24 канал) приходять в наші домівки, перегортають усе, і, якщо знаходять будь-що українське, наприклад – прапор – одразу забирають до полону, на допити й таке інше", – розповів очільник Мелітополя.
Окупанти посилюють тиск
Російські загарбники продовжують здійснювати геноцид проти українського народу. Яскравий приклад – блокування перевезення гуманітарних вантажів через Василівку.
Сьогодні ми не можемо надати безпекову гарантію нашим мешканцям у тимчасово окупованому місті. На жаль, цей терор буде лише посилюватися,
– підсумував мер міста.
Ситуація у Мелітополі: коротко
- 1 вересня через Мелітополь у напрямку Херсону проїхали 63 конвої та 60 одиниць ворожої військової техніки. Місцеві мешканці помітили 7 "Уралів" і КамАЗів із закритими тентами.
- У тимчасово окупованому місті постійно бойовикам держави-агресорки уже "гаряче". Так, 2 вересня у Мелітополі нарахували 12 "прильотів" – усе завдяки філігранній роботі наших ЗСУ.
- Днем пізніше на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя пролунало 5 гучних вибухів. Ймовірно, український рух опору продовжує ліквідувати окупантів та їхню техніку.
- Російські окупанти змушують учнів фотографуватися з портретом кремлівського вождя владіміра путіна. Українські діти відмовляються від подібних фотосесій.
- У мережі з'явилося повідомлення про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі чоловікам почали роздавати повістки. Росіяни хочуть відправити їх як гарматне м'ясо на фронт.
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