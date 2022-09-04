Ситуація погіршується з кожним днем. Про це 24 каналу сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Варте уваги Викрадають людей, чіпляються до дівчат та заселяються у квартири: інтерв'ю з окупації Мелітополя

За будь-що українське – на допит

"Це вже стандартна практика для Мелітополя, коли вони (окупанти – 24 канал) приходять в наші домівки, перегортають усе, і, якщо знаходять будь-що українське, наприклад – прапор – одразу забирають до полону, на допити й таке інше", – розповів очільник Мелітополя.

Окупанти посилюють тиск

Російські загарбники продовжують здійснювати геноцид проти українського народу. Яскравий приклад – блокування перевезення гуманітарних вантажів через Василівку.

Сьогодні ми не можемо надати безпекову гарантію нашим мешканцям у тимчасово окупованому місті. На жаль, цей терор буде лише посилюватися,

– підсумував мер міста.

Ситуація у Мелітополі: коротко

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