Ситуация усугубляется с каждым днем. Об этом 24 каналу сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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За что-нибудь украинское – на допрос
"Это уже стандартная практика для Мелитополя, когда они (оккупанты – 24 канал) приходят в наши дома, переворачивают все, и, если находят что-нибудь украинское, например – флаг – сразу забирают в плен, на допросы и так далее", – рассказал глава Мелитополя.
Оккупанты усиливают давление
Российские захватчики продолжают совершать геноцид против украинского народа. Яркий пример – блокировка перевозки гуманитарных грузов через Васильевку.
Сегодня мы не можем предоставить гарантию безопасности нашим жителям во временно оккупированном городе. К сожалению, этот террор будет только усиливаться,
– подытожил мэр города.
Ситуация в Мелитополе: коротко
- 1 сентября через Мелитополь в направлении Херсона проехали 63 конвоя и 60 единиц вражеской военной техники. Местные жители заметили 7 "Уралов" и КамАЗов с закрытыми тентами.
- Во временно оккупированном городе постоянно боевикам государства-агрессора уже "горячо". Так, 2 сентября в Мелитополе насчитали 12 "прилетов" – все благодаря филигранной работе наших ВСУ.
- Днем позже на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздалось 5 громких взрывов. Вероятно, украинское движение сопротивления продолжает ликвидировать оккупантов и их технику.
- Российские оккупанты заставляют учеников фотографироваться с портретом кремлевского вождя владимира путина. Украинские дети отказываются от подобных фотосессий.
- В сети появилось сообщение о том, что во временно оккупированном Мелитополе мужчинам стали раздавать повестки. Россияне хотят отправить их как пушечное мясо на фронт.
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