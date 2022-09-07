Взрывы в городе прозвучали ориентировочно в 22:00 7 сентября. По данным Ивана Федорова, – в юго-восточных районах города.

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У оккупантов в Мелитополе очередной "хлопок"

Иван Федоров ориентировочно в 23 часа уточнил информацию и написал, что город еще на один шаг дальше от псевдореферендума.

Сегодняшние (говорится о 7 сентября – 24 канал) взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "единой россии" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которое захватили оккупанты,

– рассказал мэр.

Местные СМИ сообщили, что ориентировочно в 22:15 в городе раздался второй взрыв, однако его детали неизвестны.

В Мелитополе 7 сентября могли прогреметь 2 взрыва: смотрите видео

Местный телеграм-канал "Риа Мелитополь" написал, что после первого взрыва в "единую россию" прибежали многие оккупанты. После этого там был еще один "хлопок".



В Мелитополе снова "хлопок" у врагов / Фото Андрея Цаплиенко

"Второй взрыв был там же в штабе "единой россии". Комендатуре приготовиться", – написали местные.

Российские пропагандисты подтвердили, что в штабе "единой россии" были взрывы. Однако в духе российской пропаганды оккупанты написали, что якобы это произошло после того, как там люди поддержали псевдореферендум.

Стоит вспомнить, что в Мелитополе многие не поддерживают оккупацию и российских оккупантов, и "хлопок" у врагов регулярный. Например, 3 сентября в городе раздалось 5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя.

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