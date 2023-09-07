Журналисты "Телевидения Торонто" решили пообщаться с одной из них в своем стриме. Анатолий Остапенко позвонил Людмиле Ивановне. Вероятно, говорится об их главной – Людмиле Ивановне Барилко.

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Пригласили посетить "СВО"

Звонок эпический с самого начала. Прежде Остапенко представил себя как представителя организации "Правнуки пабеды". Мол, Людмилу Ивановну приглашают на "СВО", может ли она отправиться, чтобы поддержать оккупантов.

Осторожно можно надорвать животы. Одним из веских аргументов стало то, что российские военные якобы называют ее милфой. Чтобы главная из "отряда Путина" поняла, то он объяснил, что "мамой вас называют, фактически любимой".

Кто такая милфа Если вы не знали, то обычно милфами называют взрослых женщин с сексуальным подтекстом. Собственно, безумно популярна эта категория на порносайтах.

Наша героиня сразу же начала жаловаться. Мол, не может поехать из-за своего мужа. Что он болеет, и ему необходимо ухаживать за ним, давать лекарства.

Ее попытались сразу же успокоить. Мол, беспокоиться не стоит, ведь Людмилу Ивановну зовут на 28-ю линию обороны. Чтобы подтолкнуть ее к действиям, говорят, что там уже побывал солист группы "Звери" Роман Билык.

Людмила Барилко беспрестанно жаловалась на мужа. Мол, он у нее бывший лётчик. И что на прошлой неделе похоронил двоих друзей. На вопрос, военные ли, она поспешила убедить, что они были гражданскими летчиками.

А я бы так все бросила и поехала,

– говорит она.

Людмилу Ивановну пригласили в Киев

Наконец-то Людмила Ивановна, рассказав немного о себе, решила спросить, а откуда взяли ее номер. Анатолий Остапенко с помощью Максима Щербины сумели выкрутиться. Сказали, что достали ее телефон в справочнике "собеса".

Поскольку Людмила Ивановна не очень рвется на 28-ю линию фронта, ей предложили снять видеообращение к военным. Она как раз очень хорошо справляется с этой дисциплиной.

Здесь у Барилко возникло желание спросить, а где же расположена эта так называемая организация. Ей сказали, что в Киеве, из-за чего она немного растерялась. Мол, как же тогда записывать?

Ее убедили, что приедут в Россию ради этой благой цели. Правда, сказали, что на это должно уйти несколько дней, ведь добраться до страны-агрессора немного сложно сейчас. В то же время решили пригласить Людмилу Ивановну в Киев, чтобы она прогулялась по украинской столице.

Наша героиня попросила немного времени, чтобы обдумать предложение. Особенно эпическим был финал разговора, ведь Остапенко сказал на прощание "Слава Украине". Бабушка из "отряда Путина", наверное, так растерялась, что и сама в ответ воскликнула "Слава Украине".