Журналісти "Телебачення Торонто" вирішили поспілкуватися з однією із них у своєму стрімі. Анатолій Остапенко зателефонував до Людмили Іванівни. Ймовірно, мовиться про їхню головну – Людмилу Іванівну Барилко.

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Запросили відвідати "СВО"

Дзвінок епічний з самого його початку. Передовсім Остапенко відрекомендував себе як представника організації "Правнуки пабєди". Мовляв, Людмилу Іванівну запрошують на "СВО", чи може вона вирушити, щоб підтримати окупантів.

Обережно, можна надірвати животи. Одним із вагомих аргументів стало те, що російські військові буцімто називають її мілфою. Щоб головна з "загону Путіна" зрозуміла, то він пояснив, що "мамою вас називають, фактично любою".

Хто така мілфа Якщо ви не знали, то зазвичай мілфами називають дорослих жінок з сексуальним підтекстом. Власне, шалено популярна ця категорія на порносайтах.

Наша героїня відразу ж почала бідкатися. Мовляв, не може поїхати через свого чоловіка. Що він хворіє, і їй необхідно доглядати за ним, давати ліки.

Її спробували відразу ж заспокоїти. Мовляв, перейматися не варто, адже Людмилу Іванівну кличуть аж на 28-у лінію оборони. Щоб підштовхнути її до дій, кажуть, що напередодні там уже побував соліст гурту "Звєрі" Роман Білик.

Людмила Барилко без перестанку бідкалася на чоловіка. Мовляв, він у неї колишній льотчик. І що минулого тижня поховав двох друзів. На питання, чи військові, вона поспішила переконати, що вони були цивільними льотчиками.

А я би так усе кинула і поїхала,

– каже вона.

Людмилу Іванівну запросили до Києва

Нарешті Людмила Іванівна, розповівши трохи про себе, вирішила спитати, а звідки взяли її номер. Анатолій Остапенко з допомогою Максима Щербини зуміли викрутитися. Сказали, що дістали її телефон у довіднику "собеса".

Оскільки Людмила Іванівна не дуже рветься на 28-у лінію фронту, їй запропонували зняти відеозвернення до військових. Вона якраз дуже добре справляється з цією дисципліною.

Тут у Барилко виникло бажання спитати, а де ж розташована ця так звана організація. Їй сказали, що у Києві, через що вона трохи розгубилася. Мовляв, як же тоді записувати?

Її переконали, що приїдуть до Росії задля цієї благої мети. Правда, сказали, що на це має піти кілька днів, адже дістатися до країни-агресорки трохи складно зараз. Водночас вирішили запросити Людмилу Іванівну до Києва, щоб вона прогулялася українською столицею.

Наша героїня попрохала трохи часу, щоб обміркувати пропозицію. Особливо епічним був фінал розмови, адже Остапенко сказав на прощання "Слава Україні". Бабця з "загону Путіна", мабуть, так розгубилася, що й сама у відповідь вигукнула "Слава Україні".