Ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина зателефонувала батькові Попова – Георгію Павловичу. Він родом з Владивостока, але тепер проживає в українському Миколаєві.

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"Ми з ним фактично не спілкувались і раніше, а після початку [повномасштабної] війни – тим паче", – розповів про свої стосунки із сином-пропагандистом Георгій Попов.

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Яке ставлення до російсько-української війни

Батько та син Попови востаннє бачились 2017 року. Але чоловік продовжував дивитися шоу Попова та Скабєєвої "60 мінут", бо "там було про Україну". Однак згодом пропагандистська програма просто "перестала подобатись".

Що він там, як він там говорить – я не знаю і нічого щодо цього сказати не можу. Це не 1937 рік, що син за батька відповідає, а батько – за сина, тим паче за дорослого сина,

– зазначив Георгій Попов.

Чоловіка дуже обурило запитання, чи вважає він Росію агресором. Він відмовився відповідати, аргументуючи тим, що є "старою хворою людиною".

Що відомо про батьків Скабєєвої

Російська пропагандистка родом з містечка Волзький, там досі живуть її батьки.



Будинок батьків Скабєєвої / скриншот з російських ЗМІ

Рівень життя в населеному пункті вражає: всюди сміття і руйнація, постійними сусідами людей залишаються таргани.



Який вигляд має рідне місто Скабєєвої / скриншот з російських ЗМІ

Водночас Скабєєва з чоловіком заробляють мільйони рублів щомісяця та мають нерухомість у Москві. Журналістка 24 Каналу хотіла розпитати про це докладніше в самої пропагандистки, але вона чомусь не взяла слухавки.

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