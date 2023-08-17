Таку заяву Скабєєва видала під час обговорення ракет Taurus, які Україна може отримати від Німеччини. В окупантів неабияк "палає" через такі новини, повідомляє 24 Канал.

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Паніка росіян через ракети Taurus

Пропагандисти панікують через новини про ракети Taurus для України. Мабуть, далекобійні ракети вони бачать у своїх страшних снах. Адже тоді шанси на знищення незаконної забудови під назвою Кримський міст зростають у геометричній прогресії.

Скабєєва волала, що Taurus можуть дістати до Криму, тому Україна буде бити ними по логістиці окупантів. Згодом вона неочікувано визнала, що Крим – не російська територія.

Очевидно, вони не збираються бити по території Росії. Насправді це справжня ядерна третя світова війна. Найімовірніше, вони будуть бити по Криму, по Кримському мосту,

– сказала вона.

Один з гостей поспішив виправити її слова та заявив, що "не став би відділяти Крим від Росії". Путіністка почала шукати безглузді виправдання, мовляв, "хотіла зрозуміти логіку України", бо країни Заходу дозволяють ЗСУ бити по Криму.

Те, що незаконна споруда приречена на знищення, а Крим на звільнення – у Москві розуміють. Чим ближче ЗСУ до півострова – тим більше у Росії розмов про мирні переговори.

Півострів Крим – це частина України, яка тимчасово окупована країною-агресоркою. Тому ЗСУ мають право звільняти наші території. Зауважимо, що Україна не буде бити по території Росії.

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