Під час зустрічі губернатора на кандидата звернув увагу літній чоловік. Він обурився, бо нібито це ображає учасників війни проти України.
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Зеленський балотується від "Єдіной Росії"
У Смоленській області у списках правлячої партії "Єдіная Росія" з'явився кандидат Олександр Зеленський. Він балотується в обласну думу. На депутата з "обурливим" прізвищем звернув літній росіянин.
Дід заявив, що кандидат має знятися з виборів або ж змінити прізвище. Нібито це ображає учасників війни проти України, яку росіяни назвали "СВО". Він голосно заявив, що "персонажа з прізвищем Зеленський не має бути".
На слова росіянина люди відреагували неоднозначно. Їх повеселив виступ чоловіка і під час його промови вони голосно сміялися. Проте в кінці вони почали аплодувати "справжньому патріоту".
В партії Путіна заявили, що прізвище не є підставою для зняття з виборів. За своїх однофамільців депутат відповідальності не несе.
Росіянина образив Зеленський у виборчому списку: дивіться відео
У росіян регулярно "палає" щодо війни
- Компанія Mercedes-Benz повністю відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення. У відповідь на це Соловйов почав істерити у прямому ефірі – назвав компанію "нацистською св***тою".
- У Сургуті нещодавно зламали рядок на будинку. На ціле місто будинок жалівся на долар по 100 рублів та матюкав Путіна.
- Також росіяни істерили і через "Батьківщину-мати" – їм не подобається декомунізація монумента. Зокрема, пропагандист Корчевніков в ефірі видав цілу виставу, де він кличе окупантів нібито у ролі пам'ятника.