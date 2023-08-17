Во время встречи губернатора на кандидата обратил внимание пожилой мужчина. Он возмутился, потому что якобы это оскорбляет участников войны против Украины.
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Зеленский баллотируется от "Единой России"
В Смоленской области в списках правящей партии "Единая Россия" появился кандидат Александр Зеленский. Он баллотируется в областную думу. На депутата с "возмутительной" фамилией обратил внимание пожилой россиянин.
Дед заявил, что кандидат должен сняться с выборов или же сменить фамилию. Будто бы это оскорбляет участников войны против Украины, которую россияне назвали "СВО". Он громко заявил, что "персонажа с фамилией Зеленский быть не должно".
На слова россиянина люди отреагировали неоднозначно. Их развеселило выступление мужчины и во время его речи они громко смеялись. Однако в конце они начали аплодировать "настоящему патриоту".
В партии Путина заявили, что фамилия не является основанием для снятия с выборов. За своих однофамильцев депутат ответственности не несет.
Россиянина обидел Зеленский в избирательном списке: смотрите видео
У россиян регулярно "пылает" по поводу войны
- Компания Mercedes-Benz полностью отключила российские дилеры от своего программного обеспечения. В ответ на это Соловьев начал истерить в прямом эфире – назвал компанию "нацистской св***той".
- В Сургуте недавно сломали строчку на доме. На весь город дом жаловался на доллар по 100 рублей и материл Путина.
- Также россияне истерили и через "Родину-мать" – им не нравится декоммунизация монумента. В частности, пропагандист Корчевников в эфире издал целый спектакль, где он зовет оккупантов якобы в роле памятника.