Надпись о том, что Путин вор, а россияне теперь вынуждены платить 100 рублей за 1 доллар виднелась на одной из многоэтажек города.

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Россиянам стало удобно считать

Недавно российская экономика облегчила расчеты россиян, планировавших купить доллар. Курс достиг "юбилея" – теперь 1 рубль равен 1 центу.

На одной из многоэтажек в Сургуте сломали электронную строку и вывели надпись, посвященную падению рубля до круглой отметки.

100Р за доллар, ты а**ел, Путин – ху*ло и вор,

– виднелось на доме.

Надпись двигалась на доме по кругу и постоянно повторялась. Как долго он так был – неизвестно. Однако теперь даже россияне, которые хранят все в рублях и совсем не интересуются покупкой валюты, знают актуальный курс рубля к доллару. А еще знают, кто в этом виноват.

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