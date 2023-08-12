Так, в обменниках за один доллар россияне должны выложить теперь 100 рублей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Обратим внимание, что в прошлый раз такой курс был в начале полномасштабного вторжения.

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Рубль продолжает обесцениваться

Собственно, так низкий курс рубля фиксировали в последний раз в марте 2022 года. В конце концов, российский рубль снова улетел в бездну 11 августа.

Вернемся к марту 2022 года. Как отметили эксперты, тогда по российскому финансовому рынку ударили первые пакеты санкций. И тогда экономика страны-агрессора находилась под давлением геополитической неопределенности, связанной с нападением на Украину.

Понятно, что в России пытались изо всех сил скрыть масштабы проблем. Более того, даже уверяли, что экономика приходит в себя и адаптируется к санкциям.

А теперь – к курсу рубля по состоянию на 11 августа. Независимые финансовые аналитики и здесь обнаружили объяснения. Мол, основной фактор – дефицит предложения валюты на рынке, вызванный высоким спросом на нее.

Последнее связано с сокращением экспортных доходов. А вот здесь уже виновато снижение физических объемов поставок, а также цен на сырье. А еще на ситуацию с курсом влияет отток капитала.

Рубль в тройке слабых валют: почему так происходит