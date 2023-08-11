Очевидно, в Кремле не ожидали, что так называемая "СВО" затянется и продлится 18 месяцев. Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Деньги скоро закончатся

Зарплаты, выше среднего уровня в несколько раз, разгоняют инфляцию в России. 200 тысяч рублей, якобы выплачиваемых российским оккупантам, по нынешнему курсу это примерно 2 тысячи долларов.

Выдача таких зарплат большому числу людей рождает инфляцию. Российские власти, конечно, не планировали так долго платить. Они собирались быстрее закончить так называемую "СВО" и денег должно было хватить на то, чтобы "безболезненно товарищей" обеспечивать этими зарплатами,

– сказал Фейгин.

Российский правозащитник предположил, что скоро стране-террористу не хватит денег. Вероятно, в ситуации с выплатой зарплат военным в России работают разные коррупционные схемы.

"Здесь комбинация факторов, способствующих тому, что люди этих денег не видят, а родственники тем более. Где-то придерживают, где-то не дают, ждут пока сдохнет или погибнет. В России бардак и коррупция, а контроль над исполнением очень условен", – отметил Фейгин.

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Рубль в тройке самых слабых валют мира

Сейчас российская экономика переживает не лучшие времена. Особенно радует стремительная девальвация рубля. Курс доллара США вплотную приблизился к отметке в 100 рублей. С начала года российская валюта системно ослабевает.

Главными причинами падения рубля являются санкции стран Запада, отток валюты из России, усложнение условий торговли на внешних рынках. Кроме того, расходы из российского бюджета увеличиваются, а доходы от экспорта нефти и газа демонстрируют обратную динамику.

В январе 2023 года рубль вошел в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. В этот список также вошли турецкая лира и аргентинское песо.

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