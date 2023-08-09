На видео, которое попало в соцсети, зафиксирован конфликт между несколькими россиянками. Они очень эмоционально спорят, слышны угрозы. Этот случай показывает, что в России популярна практика доносов.
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Что именно произошло
Согласно сообщениям в соцсети Х, ранее известной как твиттер, в Краснодаре плели маскировочные сетки прямо на детской площадке. Одна из жительниц попросила этого не делать – и пропагандистов поплавило. Они начали снимать женщину, которая имела смелость выступить против их деятельности.
Слышно, как одна из пропагандонок кричит, что во дворе сетки "матери плетут своим сыновьям", а жены – мужьям. Они обвиняли женщину, что та "сидит на лавочке спокойно, потому что кто-то там х*рит в окопах".
Женщина не согласилась с ними.
Я своих детей и мужа не продавала на войну,
– резюмировала она.
Тогда ей начали угрожать "написать заявление" и призвали "наговорить" больше – чтобы побольше пожаловаться в правоохранительные органы, мол, здесь кто-то выступил против "СВО".
Женщина, на которую нападали, спрашивала: "А что вы на меня напишете – донос? А о чем – что я не такая с*ка, как вы?" На это те, кто ей угрожал, согласились, что да – это будет донос.
В комментариях под видео пишут, что женщине угрожают "сдачей" в ФСБ и даже убийством. Она якобы "дискредитирует" российскую армию вместо того, чтобы "молиться на солдат". Также раздаются угрозы в адрес ее семьи.
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Что в голове у жителей болот
- Россияне сходят с ума как могут – пока есть время. К примеру, переписывают учебники по истории. В соцсетях шутят: давайте напишем их карандашом, потому что вдруг будут новые изменения. На страницах новых учебников дети смогут узнать, что Украина – "ультранационалистическое" государство, а Россия – "страна возможностей". Также перепишут разделы о 1970 – 2000 годах.
- Также после установки трезуба на щите Родины-матери россияне выпустили дикий пропагандистский ролик. В нем по Киеву запускают матрешку, попадающую в щит – и вуаля – возвращающую советский герб. Украинцы уже ответили на этот ролик.
- Следует понимать, что большинство россиян живут в параллельной реальности, где они побеждают, а украинцы отступают. На самом деле, все наоборот. Российская боевая авиация совершает по сто вылетов в день, но все безрезультатно. Даже Шойгу не поверил в пропагандистские сказочки: слушая бодрые отчеты якобы фронтовых командиров, он бледнел и отводил взгляд.