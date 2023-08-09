На видео, которое попало в соцсети, зафиксирован конфликт между несколькими россиянками. Они очень эмоционально спорят, слышны угрозы. Этот случай показывает, что в России популярна практика доносов.

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Что именно произошло

Согласно сообщениям в соцсети Х, ранее известной как твиттер, в Краснодаре плели маскировочные сетки прямо на детской площадке. Одна из жительниц попросила этого не делать – и пропагандистов поплавило. Они начали снимать женщину, которая имела смелость выступить против их деятельности.

Слышно, как одна из пропагандонок кричит, что во дворе сетки "матери плетут своим сыновьям", а жены – мужьям. Они обвиняли женщину, что та "сидит на лавочке спокойно, потому что кто-то там х*рит в окопах".

Женщина не согласилась с ними.

Я своих детей и мужа не продавала на войну,

– резюмировала она.

Тогда ей начали угрожать "написать заявление" и призвали "наговорить" больше – чтобы побольше пожаловаться в правоохранительные органы, мол, здесь кто-то выступил против "СВО".

Женщина, на которую нападали, спрашивала: "А что вы на меня напишете – донос? А о чем – что я не такая с*ка, как вы?" На это те, кто ей угрожал, согласились, что да – это будет донос.

В комментариях под видео пишут, что женщине угрожают "сдачей" в ФСБ и даже убийством. Она якобы "дискредитирует" российскую армию вместо того, чтобы "молиться на солдат". Также раздаются угрозы в адрес ее семьи.

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