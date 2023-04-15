Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что Россия превращается из авторитарного в тоталитарное государство.

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Практика "сдай соседа"

В России пошла политика внутреннего террора, заявил Денис Попович. Он рассказал, что там обнаружили человека, профессионально занимавшегося доносами. За время так называемой "СВО", которая длится уже 14 месяцев, написала 922 доноса. В среднем – 3 в сутки.

Раньше мы говорили, что Россия – авторитарное государство, а это уже признак тоталитаризма. Система хочет сдержать социальные всплески и делает таким образом, чтобы люди доносили друг на друга. Кто-то в метро может увидеть какую-нибудь публикацию в телефоне и написать донос на этого человека. В России такая практика увеличилась в десятки раз за последние несколько месяцев,

– сообщил эксперт.

И этот "конвейер" будет все мощнее запускаться, считает Попович, пока у России не будет системного сопротивления.

"Это будет работать, чтобы удержать Путина у власти. Поскольку поражение в войне будет означать для него либо политический, либо физический конец", – отметил спикер.

Денис Попович о системе доносов в России: смотреть видео

Кейс Гиркина

Сама история с Гиркиным, считает военный эксперт, попытка загнать его в какие-то рамки, чтобы тот меньше говорил и критиковал так называемую "СВО", российское минобороны и военное руководство.

"Это признак того, что этот проект может быть закрыт. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. После одного доноса может быть следующий. Он говорит достаточно, о чем можно написать. Каждое выступление на уголовное дело тянет", – сказал Денис Попович.

Доносы в России: интересное