Российские медиа пишут, что донос на Евича написал полицейский, проходивший у врача-сепаратиста курс по тактической медицине, информирует 24 Канал. В сообщении говорится, что полицейскому не понравились высказывания Евича о проблемах со снабжением в российской армии.

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В России начинают судить своих же

"В своем выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки вооруженных сил России с учетом проведения "специальной военной операции". С большой долей вероятности можно предполагать, что это лицо действует по указанию врагов с целью дискредитации как волонтерского движения, так и ветеранов "СВО", – цитируют высказывания работников учебного центра "Технологии выживания", с которыми сотрудничал Евич.

Что интересно, информация о доносе на Евича возмутила российских "турбопатриотов", одобрительно относящихся к борьбе с "дискредитаторами" российской армии. Также так называемые "турбопатриоты" в России призывают к эскалации конфликта.

В соответствующих телеграм-каналах начали появляться критические высказывания о "полицейском", написавшем донос. В частности, его упрекают, что он бы даже не смог заехать в зону боевых действий и противопоставляют Евича, который якобы спасает оккупантов на опасных участках.

Более того, "турбопатриоты" обвиняют именно полицейского в предательстве и просят обратить на него внимание.

Что известно о сепаратисте Евиче

Юрий Евич – уроженец Горловки, которая временно оккупирована. В 2014 году он воевал на Донбассе в рядах сепаратистов так называемой "ДНР", получив звание старшего лейтенанта медицинской службы.

После полномасштабного вторжения России участвовал в боевых действиях в составе так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Известен лекциями по тактической медицине, которые проводит для российских силовиков.

Также Евич неоднократно выступал с нацистскими высказываниями, называя Украину "недостраной, а украинцев – "недолюдьми".

Евич пытал Свитана и рассказал об этом

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, являющийся частым гостем эфиров 24 Канала, прошел через российский плен в 2014 году на Донбассе Свитан сталкивался с Евичем в донецкой пыточной "Изоляция".

"Был еще доктор, который меня держал в сознании, я его называю "доктор Менгеле", держал в пыточной в сознании, чтобы не умер, чтобы постоянно держался. Юрий Евич, он еще писатель, написал книгу и там в этой книге есть, как меня пытали, как он это представляет интересно. Если набрать в Google "Юрий Евич", то Google как раз выдаст ссылку на книгу, которую он написал. Он написал все для того, чтобы в Гааге сидеть с Бородаем", – рассказал Свитан в интервью OBOZREVATEL.

В свое время Евич вспоминал о том, как познакомился со Свитаном. "Однажды меня срочно вызывали с полным комплектом всего медицинского", – рассказал он. По прибытии палач узнал, что оккупанты взяли в плен Свитана.

И теперь надо было извлечь из этого изверга необходимую для разгрома вражеского подполья информацию,

– вспоминал Евич.

Палач из Горловки рассказывал, что Свитана задержали слегка "помятым" и он получил ножевое ранение в бедро.

"У него открылось сильное кровотечение из бедренной артерии, и его надо срочно остановить. И еще проблема в том, что у меня из инструментов несколько зажимов, несколько атравматических, пригодных только для наложения косметических швов на кожу игл, и, пожалуй, и все. Кроме того, у него есть массивная кровопотеря и нужен комплекс мер по срочной компенсации последствий", – писал сепаратист.

В итоге, по словам Евича, Свитану сделали хирургическое вмешательство и спасли. В опубликованной биографии врач выдал, что пытал Свитана. На это указывают его наблюдения, о которых Евич и написал.

"Полное отсутствие болевой чувствительности, вплоть до отсутствия рефлекторной реакции зрачков на боль, расширенные зрачки, которые не реагируют на свет, а также своеобразная манера отвечать на вопросы допрашивающих", – говорится в сообщении.